Москва огласила состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле
23:05 14.05.2025 Источник: НГ-Online
Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной", -сообщается на официальном сайте президента РФ.
Текст распоряжения:
1. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной:
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Мединский В.Р. – помощник Президента Российской Федерации (глава делегации)
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Галузин М.Ю. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
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Костюков И.О. – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации)
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Фомин А.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)
2. Утвердить следующий состав экспертов для переговоров с Украиной:
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Зорин А.С. – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
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Подобреевская E.C. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере
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Полищук А.А. – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России
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Шевцов В.И. – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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