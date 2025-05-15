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НОВОСТИ

Москва огласила состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле

23:05 14.05.2025 Источник: НГ-Online

Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной", -сообщается на официальном сайте президента РФ

Текст распоряжения:

1. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной:

  • Мединский В.Р. – помощник Президента Российской Федерации (глава делегации)

  • Галузин М.Ю. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)

  • Костюков И.О. – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации)

  • Фомин А.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)

2. Утвердить следующий состав экспертов для переговоров с Украиной:

  • Зорин А.С. – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

  • Подобреевская E.C. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере

  • Полищук А.А. – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России

  • Шевцов В.И. – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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