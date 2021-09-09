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НОВОСТИ

Россия может оказать дополнительную поддержку Белоруссии - Силуанов

10:20 09.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия может оказать дополнительную поддержку Белоруссии. Этого не исключил Глава Минфина Антон Силуанов.

Руководитель Белоруссии посетит сегодня с рабочим визитом Москву и проведет переговоры с президентом России. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему интеграции в рамках Союзного государства.  Эхо Москвы

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