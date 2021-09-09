Россия может оказать дополнительную поддержку Белоруссии - Силуанов

10:20 Источник: Эхо Москвы

Россия может оказать дополнительную поддержку Белоруссии. Этого не исключил Глава Минфина Антон Силуанов.

Руководитель Белоруссии посетит сегодня с рабочим визитом Москву и проведет переговоры с президентом России. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему интеграции в рамках Союзного государства. Эхо Москвы