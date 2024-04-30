Из-за укуса клеща к медикам обратились более 24,6 тысячи россиян - Роспотребнадзор
13:20 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По данным оперативного еженедельного мониторинга, в медицинские организации обратились более 24,6 тыс. граждан в связи с укусами клещей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что наибольшее количество обратившихся фиксируется в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Москве и Башкирии.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на сегодняшний день от клещевого вирусного энцефалита привиты свыше двух млн человек, что на 300 тыс. больше аналогичного периода в прошлом году. Кроме того, в регионах проведены акарицидные обработки на площади свыше 17,4 тыс. га.
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