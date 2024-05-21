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Пентагон кртикует тактику Израиля в борьбе с ХАМАС

10:35 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неспособность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удержать позиции, отвоеванные у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, может иметь долгосрочные последствия. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

«Вы должны не только зайти [на территорию] и уничтожить любого противника, против которого вы [воюете], но и занять и удержать ее, а потом стабилизировать ситуацию», — сказал генерал, слова которого 20 мая приводит газета Politico. По мнению Брауна, тактика ЦАХАЛа, заключающаяся в том, чтобы выбить ХАМАС с его позиций, а потом покинуть их, затрудняет процесс стабилизации ситуации в зоне боевых действий. Бросая отвоеванную территорию, ЦАХАЛ уступает место палестинским боевикам, которые впоследствии возвращаются на свои позиции, что подрывает усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу.



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