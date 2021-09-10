Каждый житель Москвы вносит свой вклад в ее процветание - Разворотнева
18:13 10.09.2021
|Фото: Екатерина Бибикова
Акция объединила людей разных возрастов и профессий. Как отметила правозащитница, цель акции - показать, как каждый бескорыстный поступок меняет город к лучшему.
«Давайте вместе делать добрые дела для города и рассказывать о том, как много хорошего может сделать каждый житель Москвы! Ежедневно москвичи трудятся, помогают тем, кто нуждается в их поддержке, делают наш город красивее, а настроение горожан лучше. Не стоит молчать об этом, добрые дела - это не только повод для гордости, это еще и прекрасный пример наших сплоченности и единства», — обратилась она к горожанам.
В сети появились фотографии Светланы Развортневой, где правозащитница навещает в приюте в Печатниках брошенных животных и принимает участие в экосубботнике.
Москвичи принимают активное участие во флешмобе, выставляя фотографии добрых дел в сеть, спектр их самый разнообразный, от помощи пожилым людям и поддержки малообеспеченных семей до подготовки клумб к зиме и высадки растений. Некоторыми участниками акции в соцсетях оставлены благодарности работникам культуры, медикам, и просто хорошим людям за их труд.
По мнению Светланы Разворотневой подобные мероприятия объединяют людей: «Процветание столицы зависит от каждого ее жителя. История нашей страны, самые сложные ее моменты и триумфальные победы связаны с Москвой и память об этом делает нас сильнее, отзывчивей и человечней», – отметила правозащитница.
Акция бессрочна, принять в ней участие могут все желающие.
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