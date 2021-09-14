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В Москве выявили 1 609 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 609 против 2 022 днем ранее, до 1 589 804. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 47 против 41 днем ранее. Всего в столице умерли 28 111 человек, следует из сообщения штаба.

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