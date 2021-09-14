В Москве выявили 1 609 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
12:32 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 609 против 2 022 днем ранее, до 1 589 804. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 47 против 41 днем ранее. Всего в столице умерли 28 111 человек, следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 13:32 14.09.2021
- Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн - кабмин
- 13:20 14.09.2021
- Путин решил не подвергать риску коллег и участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн - Песков
- 13:20 14.09.2021
- Число выданных с начала года ипотечных кредитов выросло на треть - до 1,2 млн
- 13:00 14.09.2021
- Путин, ушедший на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом, абсолютно здоров - Песков
- 12:20 14.09.2021
- В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра
- 12:08 14.09.2021
- Путин заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении - Кремль
- 12:00 14.09.2021
- В России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 14.09.2021
- Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году - исследование
- 11:20 14.09.2021
- Около 30% поляков считают возможным выход страны из ЕС - опрос
- 11:05 14.09.2021
- Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать