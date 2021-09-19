На Дальнем Востоке завершился процесс голосования на выборах

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый день голосования завершился во всех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). В 20:00 по местному времени (15:00 мск) закрылись избирательные участки в самом западном регионе Дальнего Востока - в Бурятия, сообщили ТАСС в республиканской избирательной комиссии.

"В 20:00 все участки у нас закрылись. С первого дня голосования в Бурятии работало 835 участковых избирательных комиссий: 813 постоянных и 22 временных. Явка на 15:00 (10:00 мск) составила 38,26%", - сообщили в избиркоме Бурятии.