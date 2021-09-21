Биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек - Патрушев
12:05 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - подчеркнул Патрушев.
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