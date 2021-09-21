Биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек - Патрушев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - подчеркнул Патрушев.