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НОВОСТИ

Биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек - Патрушев

12:05 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - подчеркнул Патрушев.

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