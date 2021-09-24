У Франции появился серьезный вопрос к участникам AUKUS
19:15 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), подразумевающее передачу технологий строительства атомных подлодок, требует проверки на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия. Об этом заявили в пятницу в МИД Франции.
"Рамки сотрудничества, о котором было объявлено 16 сентября, неизвестны. Необходимо получить пояснения для оценки его последствий, особенно в сфере нераспространения", - отметили в пресс-службе министерства.
Так во внешнеполитическом ведомстве Франции прокомментировали заявление МИД КНР о том, что партнерство AUKUS нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.
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