В Уфе задержаны пятеро неонацистов, готовившие теракт против правоохранителей - ФСБ
10:20 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка террористического акта в Республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в ЦОС.
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