В Уфе задержаны пятеро неонацистов, готовившие теракт против правоохранителей - ФСБ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка террористического акта в Республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в ЦОС.