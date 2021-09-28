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НОВОСТИ

29 школ Барнаула подключили сервис Сбера «Ладошки»

14:33 28.09.2021

Школы Барнаула все чаще подключают «Ладошки». Безналичный сервис оплаты школьного питания очень удобен как для детей, так и для их родителей, в его пользу делает выбор все больше учебных заведений столицы Алтая.

Система удобна в первую очередь своей открытостью для родителей и простотой использования - для детей. Информация о питании ребенка поступает в личный кабинет или сообщением смс ставит родителя в известность, что ел ребенок. Такая форма позволяет родителям контролировать питание ребенка, и снимет с преподавателей необходимость сбора и учета средств на питание. У школы появится возможность выгрузки в личном кабинете актуальной информации о питании школьников.

«Ладошки» позволяют минимизировать очереди в школьных столовых, давая детям возможность полноценно пообедать на перемене.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка прокомментировал внедрение сервиса безналичной оплаты школьного питания:

««Ладошки» —многофункциональный сервис, который нравится и детям, и родителям: дети избавлены от наличных и выданные деньги могут тратить только на школьное питание, а родители имеют полный контроль над тратами ребёнка. Уже почти тысяча школ по всей стране подключили "Ладошки" с помощью Сбера, и их количество продолжает расти».

Сервис «Ладошки», совместная разработка Сбера и АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера), был запущен в 2016 году. Экосистема безналичных платежей в общеобразовательных учреждениях позволяет родителям контролировать питание ребёнка в школе и помогает с ранних лет развивать в детях ответственное отношение к финансам. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом: в СберБанк Онлайн, на сайте «Ладошки.дети» и в мобильном приложении «Ладошки», наличными через терминалы и банкоматы.

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