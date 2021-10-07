Почти половина сторонников республиканцев хочет участия Трампа в выборах 2024 г. - опрос
10:20 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины сторонников Республиканской партии США (44%) хотят, чтобы бывший глава американской администрации Дональд Трамп принял участие в предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду вечером газетой "Хилл" результаты опроса общественного мнения, проведенного с 13 по 19 сентября вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.
В ходе этого исследования также выяснилось, что 67% республиканцев и симпатизирующие им независимые избиратели хотели бы, чтобы Трамп "еще в течение многих лет оставался крупным политическим деятелем".
Около четверти опрошенных сторонников Республиканской партии (22%) готовы поддержать другого партийного кандидата на президентский пост, но хотели бы, чтобы он разделял взгляды бывшего президента.
Недавний аналогичный опрос в штате Айова показал, что на выборах 2024 года Трампа там готовы поддержать 53% представителей республиканского электората.
На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах республиканец Трамп проиграл своему сопернику от Демократической партии Джо Байдену, но свое поражение так и не признал, заявив, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.
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