Наднациональным институтам ЕС стратегически выгодны высокие цены на газ - источник
13:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия и наднациональные институты Брюсселя имеют стратегические выгоды от высоких цен на газ и нестабильности рынка углеводородов, поскольку это делает рентабельной зеленую энергетику. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при ЕС.
"Институтам ЕС выгодны высокие цены на газ и нестабильность на рынках углеводородов, поскольку они делают рентабельной дорогую зеленую энергетику", - сказал он.
"Высокая цена на газ перекладывается на конечных потребителей - европейские семьи и бизнес, а выплаты компенсаций наиболее уязвимым группам населения - это сфера компетенции национальных правительств Евросоюза. Тем временем Еврокомиссии больше не надо убеждать европейских граждан платить на 30-40% больше ради перехода на чистую энергию, а можно позиционировать ее как более дешевую, надежную и чистую альтернативу на фоне пиковых цен на газ", - заявил он.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции после саммита ЕС в Словении, что ЕК не намерена пересматривать свой подход к переводу всей экономики ЕС на "зеленые рельсы". "Мы видим, что цены на газ взлетели в небо. Это глобальная ситуация на мировом рынке, которая вызвана восстановлением экономики, - отметила она. - Однако цены на зеленую энергию остаются стабильны, и это подтверждает, что мы должны продолжать развивать собственную зеленую энергетику". Фон дер Ляйен также выступила за снижение зависимости Евросоюза от импорта углеродного топлива, 90% которого страны ЕС закупают за рубежом.
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