Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE достигала $86 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:00 мск.

К 7:22 мск стоимость нефти марки Brent замедлила рост до $85,77 за баррель.