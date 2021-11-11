Губернатор Андрей Воробьев присвоил академику Юрию Оганесяну звание Почетного гражданина Московской области

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Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Подмосковьяприсвоил академикузвание Почетного гражданина Московской области. Выдающийся ученый живет и работает в Дубне почти 60 лет. Он участник ряда важных международных научных проектов, приведших в том числе к открытию сверхтяжелых химических элементов – от 113 до 118 включительно. Последний назван в его честь – «Оганесоном». Юрий Цолакович стал вторым ученым в мире после американца Гленна Сиборга, имя которого при жизни получил химический элемент. На днях академик стал лауреатом первой Международной премии ЮНЕСКО имени Менделеева. Вручение состоится 15 ноября в Париже.

«Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи, – сказал губернатор. – И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу вам искренние слова благодарности сказать. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. Я от всей души хочу вас поздравить и вручить награду – Почетный гражданин Московской области».

Юрий Оганесян поблагодарил губернатора за присвоение высокого звания и за поддержку в развитии отечественной науки. «Желаю вам также больших успехов. Мы их видим в области каждый день. Спасибо большое, – поблагодарил Юрий Оганесян губернатора. – Когда вы вступили в должность, вы приезжали сюда, циклотрон только строился. Теперь он превосходит всех своих конкурентов в мире в несколько раз, вместе взятых. Ему нет аналогов».

Областными наградами отметили также коллег профессора, которые своими трудом и умом совершают мировые прорывы: директора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академика РАН Григория Трубникова и коллектив лаборатории ядерных реакций института: Михаила Иткиса – заместителя научного руководителя, Владимира Утенкова – начальника сектора, Георгия Гульбекяна – главного технического специалиста, Василия Семина – начальника отдела.

За чашкой чая Андрей Воробьёв обсудил с учеными развитие отечественной науки, в чем нужна помощь. Уже 65 лет коллектив института – на передовой науки, здесь синтезирован целый ряд новых химических элементов, строится уникальный коллайдер NICA и работают одни из лучших физиков в мире. Членами ОИЯИ являются 18 государств.