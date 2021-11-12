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НОВОСТИ

Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов

19:25 12.11.2021

В день празднования 180-летия Сбер объявил о присвоении семи руководителям банка званий вице-президентов.
В блоке «Розничный бизнес» вице-президентами стали директор дивизиона «Цифровая платформа» Алексей Круглов и директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина. Под руководством Круглова аудитория мобильного приложения СберБанк Онлайн значительно выросла, и сегодня приложением активно пользуется более 72 млн клиентов, более 35 млн человек используют приложение каждый день. Впервые за семь лет было реализовано масштабное обновление веб-версии СберБанк Онлайн.
Елена Левина лидирует направление «Забота о клиентах», ежемесячно ее команда обрабатывает более 9 млн обращений. В сложный пандемийный период команда Левиной участвовала в отработке звонков граждан РФ по вопросам COVID-19 на общероссийской линии поддержки. Была обеспечена поддержка пенсионеров России в период вынужденной изоляции: была оперативно организована выделенная линия контактного центра Сбера для заказа и выдачи пенсии на дому и внедрен сервис по заказу доставки банковских карт на дом для клиентов в возрасте 65+.
Вице-президентом стал Максим Еременко, возглавляющий Департамент развития искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Еременко внес значительный вклад в разработку и утверждение Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта в России. Является лидером функции Data Science в Сбере, при его активном участии запущена и проводится крупнейшая в мире конференция по искусственному интеллекту AIJ. Также команда Еременко развивает передовые направления ИИ, в том числе те, которые используются для решения проблем во благо общества, например, борьбы с пандемией.
В блоке «GR, правовые вопросы, комплаенс и ДЗО» вице-президентом стала директор Управления комплаенс Лариса Заломихина. При ее участии комплаенс СберБанка первым в России прошел сертификационный аудит на соответствие международным стандартам качества ISO 19600:2014 и ISO 37001:2016.
В блоке «Риски» вице-президентом стал директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Николай Асташкин. Под его руководством трансформировался клиентский путь розничных заемщиков СберБанка: клиент получает решение за несколько минут без предоставления документов.
В блоке «Финансы» вице-президентом стал директор Департамента финансов Тарас Скворцов. Под его руководством в банке перестроен и автоматизирован процесс бизнес-планирования, актуализирована финансовая модель Стратегии до 2023 года, внедрена ежемесячная отчетность МСФО по финансовому и нефинансовому бизнесу. Команда Скворцова разработала и внедряет программу повышения эффективности и оптимизации расходов в банке.
В блоке «Сервисы» вице-президентом стал старший управляющий директор Сергей Смирнов. Из его последних достижений – создание подразделения «Дирекция сервисных центров» общей численностью более 5500 сотрудников, отвечающего за эксплуатацию зданий и сооружений, транспорт, размещение сотрудников, снабжение, архивную деятельность, охрану по всей территории России. Также Смирновым создан уникальный для корпоративного сегмента R&D-центр исследований в области робототехники. С первых дней начала распространения COVID-19 в РФ Смирнов является заместителем руководителя Штаба AntiCov в режиме 24/7. Под его непосредственным руководством в максимально сжатые сроки были разработаны и внедрены системы комплексной антивирусной защиты на более чем 10 000 объектах СберБанка.

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