Словакия, блокируя 18-й пакет санкций, достигла «хоть какого-то» соглашения с ЕК — МИД
14:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия, блокируя 18-й пакет санкций ЕС против России, достигла «хоть какого-то» соглашения с Еврокомиссией (ЕК) по минимизации негативных для республики последствий отказа сообщества от российских энергоресурсов.
«С нашей стороны блокирование принятия 18-го пакета санкций оказалось важным для достижения хоть какого-то соглашения [с ЕК] по смягчению последствий необдуманного отключения от доступных по приемлемым ценам энергоресурсов из России», — приводит слова Бланара информационное агентство TASR.
Переговоры с партнерами по ЕС вокруг 18-го пакета санкций, по его словам, были очень сложными, но Словакия не уступала. Республика будет и далее настаивать на пересмотре предложения ЕК запретить с 1 января 2028 года импорт российского газа в сообщество. Это предложение наносит ущерб «не только Словакии, но и конкурентоспособности всего ЕС».
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