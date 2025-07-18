Словакия, блокируя 18-й пакет санкций, достигла «хоть какого-то» соглашения с ЕК — МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия, блокируя 18-й пакет санкций ЕС против России, достигла «хоть какого-то» соглашения с Еврокомиссией (ЕК) по минимизации негативных для республики последствий отказа сообщества от российских энергоресурсов.

«С нашей стороны блокирование принятия 18-го пакета санкций оказалось важным для достижения хоть какого-то соглашения [с ЕК] по смягчению последствий необдуманного отключения от доступных по приемлемым ценам энергоресурсов из России», — приводит слова Бланара информационное агентство TASR.

Переговоры с партнерами по ЕС вокруг 18-го пакета санкций, по его словам, были очень сложными, но Словакия не уступала. Республика будет и далее настаивать на пересмотре предложения ЕК запретить с 1 января 2028 года импорт российского газа в сообщество. Это предложение наносит ущерб «не только Словакии, но и конкурентоспособности всего ЕС».