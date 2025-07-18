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Большинство турок выступает за обладание Анкарой ядерным оружием — опрос

14:32 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Турции выступает за обладание республикой ядерным оружием. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Research Istanbul, выдержки из которого приводит портал Т24.

Согласно исследованию, которое было проведено в период с 1 по 5 июля методом анкетирования среди 2 тыс. человек, 71% турецких граждан ответил «да» на вопрос, следует ли Турции приступить к разработке ядерного оружия. 18% опрошенных дали отрицательный ответ, 11% воздержались или затруднились с ответом. Степень погрешности не уточняется.

Опрос также выявил, что 72% турок не верят, что блок НАТО, членом которого является Турция, сможет защитить ее в случае нападения.

«Результаты исследования показывают, что восприятие внешних угроз в турецком обществе превратилось в серьезную проблему безопасности. Настолько, что она побуждает поднимать некоторые вопросы, которые до сих пор не обсуждались открыто», — отмечается в публикации.

Турция не обладает ядерным оружием. С 1979 года страна является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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