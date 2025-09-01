Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии начал работу

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы (MCLCC), размещенный в городе Миккели, начал свою работу. Об этом в пресс-релизе сообщило Минобороны Финляндии.

«Операции MCLCC начнутся уже сейчас, но развитие, конечно, продолжится в ближайшие годы, и, среди прочего, в ходе учений будет проверена и оценена способность руководства выполнять все возложенные на него задачи во всех ситуациях, связанных с безопасностью», — заявил глава МО республики Антти Хяккянен.

Новый штаб располагается менее чем в 200 км от границы с Россией.