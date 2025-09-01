0
Два гражданина Киргизии были убиты при попытке узбекских пограничников их задержать

19:40 01.09.2025 Источник: Интерфакс

Два гражданина Киргизии были убиты при попытке узбекских пограничников задержать их на киргизско-узбекской границе, сообщила в понедельник пресс-служба киргизской пограничной службы Госкомитета нацбезопасности. 


«25 августа в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан Киргизии – жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района  (Джалал-Абаская область Киргизии). 28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа на территории Узбекистана, в районе стыка границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. 


В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении. По данным ведомства, 31 августа родственники пропавших граждан Киргизии выехали в Узбекистан и опознали погибших. 1 сентября через контрольно-пропускной пункт «Баймак» тела двух граждан республики были переданы киргизской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз. «Главы пограничных ведомств Киргизии и Узбекистана договорились о проведении совместного разбирательства на местности. 


Кроме того, узбекская сторона выразила готовность передать Киргизии обнаруженное имущество погибших граждан – трех лошадей и палатку», – отметили в ведомстве. По обстоятельствам гибели граждан Киргизии проводится всестороннее расследование, результаты которого будут доведены до общественности, добавили в пресс-службе.

