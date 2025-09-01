0
Дефицит бюджета РФ в 2025 году может превысить 1,7% ВВП — источник

18:40 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета России в текущем году может превысить заложенный показатель 1,7% ВВП. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

«По дефициту мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал — 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. <…> Возможно, будет выше 1,7%», — сказал он.

Источник отметил, что если ранее темпы роста экономики РФ ожидались на уровне 1,5%, то сейчас уже — 1,2% рост ВВП. «Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год», — подчеркнул он.

