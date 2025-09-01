0
НОВОСТИ

На Ямале открыли школу на 800 мест, построенную при поддержке «Роснефти»

20:06 01.09.2025

На Ямале в Губкинском при поддержке «Роснефти» открылась школа на 800 мест, которая стала самым большим образовательным учреждением в городе. Новое четырехэтажное здание построено в рамках сотрудничества «Роснефти» и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашение о выполнении этого проекта было подписано на XXVII Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В новом образовательном учреждении смогут учиться в две смены до 1 400 детей.

Здание площадью более 18 тыс. кв. м состоит из двух корпусов, соединенных между собой теплыми переходами. В новой школе есть все условия для изучения естественных наук и IT-технологий, оборудованы научно-технические лаборатории и современная библиотека. Школьники смогут пользоваться актовым залом, музеем, столовой и спортивными залами с тренажерной зоной. В школе есть атриумы с естественным светом с зонами для отдыха и зимний сад со смотровой площадкой. На пришкольной территории размещены спортивные площадки с тренажерами, поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола.

В новой школе также будет работать образовательный центр «Станция технического творчества», где школьники смогут заниматься робототехникой и авиамоделированием.

Отметим, что «Роснефть» обеспечила подготовку учебных заведений и школьников к новому учебному году в регионах присутствия. В нынешнем году 1 сентября в школу пошли более 2700 учащихся «Роснефть-классов» в 20 регионах РФ. Крупнейшая нефтяная компания страны в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие» сотрудничает с 203 образовательными организациями, среди которых 56 школ, 65 колледжей и 82 российских и зарубежных вуза. В 2025 учебном году дополнительно откроются 10 профильных девятых классов в Самаре, Новокуйбышевске, Рязани, Тюмени, Губкинском, Нефтеюганске, Комсомольске-на-Амуре, Воткинске, Дудинке и Сорочинске.

В «Роснефть-классах» дети учатся по специально разработанным программам, углубленно изучая математику, физику, химию и информатику под руководством лучших педагогов. К началу учебного года в регионах присутствия компании отремонтировали школы, а в колледжах и вузах обновили материально-техническую базу.

