Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть
20:40 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1 000 кв. км и раскололся на части. Как сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), размеры айсберга уменьшились примерно на треть.
«От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км. За три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади», — сообщила пресс-служба.
Сравнивая размеры айсберга с городами, представители ААНИИ отметили, что если в начале лета площадь ледяного гиганта была сопоставима с Москвой, то теперь он уменьшился до размеров Санкт-Петербурга.
«На сегодняшний день айсберг дрейфует в 70 км к северу от острова Южная Георгия. В течение антарктической зимы айсберг проделал путь порядка 930 км и под действием течений обогнул остров Южная Георгия», — уточнили в пресс-службе.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км.
