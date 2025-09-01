Российские войска уничтожили западное вооружение в зоне СВО

21:00 Источник: Интерфакс

СВО Министерство обороны РФ сообщило в понедельник, что за сутки уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.



По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 150 районах.