Российские войска уничтожили западное вооружение в зоне СВО
21:00 01.09.2025 Источник: Интерфакс
По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 150 районах.
НОВОСТИ
- 22:00 01.09.2025
- Отделения Соцфонда начали прием заявок на оформление пособия по беременности для студенток
- 21:20 01.09.2025
- Сквозные трещины на российском сегменте МКС полностью загерметизированы
- 20:40 01.09.2025
- Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть
- 20:20 01.09.2025
- Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
- 20:06 01.09.2025
- На Ямале открыли школу на 800 мест, построенную при поддержке «Роснефти»
- 20:00 01.09.2025
- Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии начал работу
- 19:40 01.09.2025
- Два гражданина Киргизии были убиты при попытке узбекских пограничников их задержать
- 19:20 01.09.2025
- Украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС, сообщил Ушаков
- 18:40 01.09.2025
- Дефицит бюджета РФ в 2025 году может превысить 1,7% ВВП — источник
- 18:00 01.09.2025
- США столкнулись с нехваткой тротила на фоне конфликта на Украине — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать