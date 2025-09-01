0
0
146
НОВОСТИ

Российские войска уничтожили западное вооружение в зоне СВО

21:00 01.09.2025 Источник: Интерфакс

СВО Министерство обороны РФ сообщило в понедельник, что за сутки уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 150 районах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 01.09.2025
Отделения Соцфонда начали прием заявок на оформление пособия по беременности для студенток
0
19
21:20 01.09.2025
Сквозные трещины на российском сегменте МКС полностью загерметизированы
0
120
20:40 01.09.2025
Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть
0
171
20:20 01.09.2025
Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
0
204
20:06 01.09.2025
На Ямале открыли школу на 800 мест, построенную при поддержке «Роснефти»
0
207
20:00 01.09.2025
Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии начал работу
0
220
19:40 01.09.2025
Два гражданина Киргизии были убиты при попытке узбекских пограничников их задержать
0
241
19:20 01.09.2025
Украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС, сообщил Ушаков
0
263
18:40 01.09.2025
Дефицит бюджета РФ в 2025 году может превысить 1,7% ВВП — источник
0
338
18:00 01.09.2025
США столкнулись с нехваткой тротила на фоне конфликта на Украине — NYT
0
374

Возврат к списку