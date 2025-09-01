Украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС, сообщил Ушаков
19:20 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тема украинского регулирования обсуждалась в кулуарах саммита ШОС. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]. Так что без Украины не обошлось, естественно, — сказал Ушаков. — Я и вчера говорил насчет того, что наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом».
