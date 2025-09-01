Сквозные трещины на российском сегменте МКС полностью загерметизированы

21:20 Источник: Интерфакс

Обнаруженные в 2020–2024 годах четыре сквозные трещины на российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) загерметизированы, утечек атмосферы там не наблюдается, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в понедельник.



«Пока что утечек атмосферы там не наблюдается. Но сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности требуется продолжать», – заявили специалисты ЦПК.