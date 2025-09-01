0
0
70
НОВОСТИ

Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях

20:20 01.09.2025 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях. Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях.

«Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда», – сказал Мишустин ученикам. Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях.

