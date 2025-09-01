Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
20:20 01.09.2025 Источник: Интерфакс
«Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда», – сказал Мишустин ученикам. Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях.
