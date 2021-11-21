Еврокомиссар: Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС

20:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой несут власти в Минске.

«Во время кризиса [президент Белоруссии] Александр Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — утверждала она в опубликованном в воскресенье интервью германской газете «Вельт ам зонтаг». «Семьи и дети оказались обмануты, их втянули в трагедию, которая привела к большим страданиям», — сказала Юханссон. По ее версии, Лукашенко и власти в Минске «несут чрезвычайную ответственность за созданный кризис».