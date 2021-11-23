Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам ключи от новых автомобилей «скорой помощи»
18:05 23.11.2021
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
В этом году для области закупят 341 новую «скорую», 206 уже работают на вызовах. Все они – с аппаратами ИВЛ и это в прямом смысле слова помогает спасать жизни. Каждая машина дооснащена электрокардиографами с дистанционной передачей кардиограммы, чтобы оперативно ставить диагноз и принимать решение о госпитализации. Реанимобили укомплектованы аппаратами для непрямого массажа сердца Lucas, о которых давно просили медики.
Если раньше «скорая» в Подмосковье принимала 6,5 тыс. вызовов в сутки, то сейчас – практически в два раза больше. Поэтому в регионе увеличивают количество бригад и при поддержке федерального правительства закупают новые автомобили.
«Прежде чем вручить новые машины, я хочу слова благодарности сказать вам за вашу работу – непростую, сложную. Я регулярно общаюсь с врачами, фельдшерами, водителями – много поводов для этого. Большое количество вызовов и огромная нагрузка на «скорую». Мы стараемся ее постоянно обновлять, усиливать. Делаем все, чтобы каждый, кто рассчитывает на неотложную, скорую помощь, мог ее получить, – сказал Андрей Воробьёв. – У нас в этом году на 30% больше машин, и это усиление очень важно».
Врачи рассказали Андрею Воробьёву о том, как проходят их будни. Фельдшер Екатерина Шишина не так давно приехала с семьей из Ярославской области и уже обзавелась своим жильем.
«Я получила квартиру по областной программе социальной ипотеки, уже почти три года живем. Документы собрать было легко, – рассказывает Екатерина. – Очень понравились новые машины, стоят хорошие аппараты ИВЛ, потому что до этого аппараты ИВЛ не подходили для работы с детьми. А сейчас идут с современным оборудованием, и у нас нет проблем с помощью деткам. Реанимация обслуживает и взрослое, и детское население. Хорошие дефрибрилляторы, электрокардиографы в машинах».
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