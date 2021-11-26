0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря

14:00 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря произойдет государственный переворот.

"Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1-2 декабря", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:54 26.11.2021
Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери
0
33
13:32 26.11.2021
Глава МВД Франции не станет встречаться с британским коллегой из-за разногласий по проблеме мигрантов
0
88
13:30 26.11.2021
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
0
84
13:20 26.11.2021
Неполную занятость на работе предпочитают 66% россиянок с детьми - исследование
0
106
13:11 26.11.2021
En+ Group – в лидерах российского рейтинга ESG-прозрачности
0
120
13:10 26.11.2021
Средний возраст молодых мам Сбера в 2021 году составил 29 лет
0
110
13:05 26.11.2021
В КЧР ликвидированы двое боевиков, планировавших террористические преступления - НАК
0
126
13:00 26.11.2021
Цена нефти марки Brent на бирже ICE падает почти на 5%
0
133
12:32 26.11.2021
Бунт в польском центре для мигрантов вызвало решение выслать часть из них в Ирак - СМИ
0
194
12:20 26.11.2021
В Москве выявили 3 929 заразившихся коронавирусом за сутки
0
163

Возврат к списку