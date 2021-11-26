Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря произойдет государственный переворот.

"Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1-2 декабря", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве.