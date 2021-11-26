Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери

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На портале СберИдея для широкого круга пользователей программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект, приуроченный ко Дню матери».

День матери для России праздник новый, он был учрежден указом президента в 1998 году, но в мире он существует с давних времен. Для каждой эпохи характерны свои традиции празднования, но любовь и почтение к мамам остаются неизменными. Спецпроект рассказывает о пути, который прошел День матери из прошлого до наших дней.

Быть мамой не просто, это настоящая работа, порой требующая навыков и умений супергероя! Мама должна обладать стрессоустойчивостью, коммуникабельностью, креативностью, иметь навык многозадачности - и это еще не все! Мамы учатся везде и всегда, научиться полезному можно у кого угодно, даже если это мамы из мультфильмов. На сайте проекта представлено пять чудесных мультяшных мам — всеми любимых героинь «Союзмультфильма», а также рассказы об их суперспособностях!

О том, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны» поэт Сергей Михалков написал много лет назад. Специальный тест поможет женщинам узнать, какими «Сбермамами» они являются и откуда брать ресурсы для покорения новых вершин. Благодарим всех мам за самоотверженный труд и поздравляем с праздником!