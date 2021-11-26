0
0
20
НОВОСТИ

Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери

13:54 26.11.2021

На портале СберИдея для широкого круга пользователей программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект, приуроченный ко Дню матери».

День матери для России праздник новый, он был учрежден указом президента в 1998 году, но в мире он существует с давних времен. Для каждой эпохи характерны свои традиции празднования, но любовь и почтение к мамам остаются неизменными. Спецпроект рассказывает о пути, который прошел День матери из прошлого до наших дней.

Быть мамой не просто, это настоящая работа, порой требующая навыков и умений супергероя! Мама должна обладать стрессоустойчивостью, коммуникабельностью, креативностью, иметь навык многозадачности - и это еще не все! Мамы учатся везде и всегда, научиться полезному можно у кого угодно, даже если это мамы из мультфильмов. На сайте проекта представлено пять чудесных мультяшных мам — всеми любимых героинь «Союзмультфильма», а также рассказы об их суперспособностях!

О том, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны» поэт Сергей Михалков написал много лет назад. Специальный тест поможет женщинам узнать, какими «Сбермамами» они являются и откуда брать ресурсы для покорения новых вершин. Благодарим всех мам за самоотверженный труд и поздравляем с праздником!

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 26.11.2021
Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря
0
17
13:32 26.11.2021
Глава МВД Франции не станет встречаться с британским коллегой из-за разногласий по проблеме мигрантов
0
88
13:30 26.11.2021
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
0
84
13:20 26.11.2021
Неполную занятость на работе предпочитают 66% россиянок с детьми - исследование
0
106
13:11 26.11.2021
En+ Group – в лидерах российского рейтинга ESG-прозрачности
0
120
13:10 26.11.2021
Средний возраст молодых мам Сбера в 2021 году составил 29 лет
0
110
13:05 26.11.2021
В КЧР ликвидированы двое боевиков, планировавших террористические преступления - НАК
0
126
13:00 26.11.2021
Цена нефти марки Brent на бирже ICE падает почти на 5%
0
133
12:32 26.11.2021
Бунт в польском центре для мигрантов вызвало решение выслать часть из них в Ирак - СМИ
0
194
12:20 26.11.2021
В Москве выявили 3 929 заразившихся коронавирусом за сутки
0
163

Возврат к списку