Правила карантина для пассажиров из Африки ужесточили в Гонконге - СМИ
09:50 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эта мера нацелена на предотвращение угрозы завоза нового штамма коронавируса "омикрон". Речь идет о полностью вакцинированных пассажирах из числа резидентов Гонконга, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Для нерезидентов этого специального административного района Китая действует запрет на въезд из указанных государств.
В Гонконге было выявлено два случая заражения штаммом "омикрон". Один был завозным, другой произошел в карантинном отеле при аэропорте, где вирус передался от инфицированного пассажира из ЮАР постояльцу номера напротив, прибывшему из Канады. Оба были вакцинированы.
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