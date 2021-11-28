0
0
56
НОВОСТИ

Правила карантина для пассажиров из Африки ужесточили в Гонконге - СМИ

09:50 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга приняли решение о дальнейшем ужесточении карантинных мер в отношении пассажиров, прибывающих из восьми стран на юге Африки. С воскресенья они должны будут проходить первую неделю карантина в специализированном правительственном карантинном центре, а оставшиеся две недели - в отелях, сообщила газета "Димсам дейли".

Эта мера нацелена на предотвращение угрозы завоза нового штамма коронавируса "омикрон". Речь идет о полностью вакцинированных пассажирах из числа резидентов Гонконга, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Для нерезидентов этого специального административного района Китая действует запрет на въезд из указанных государств.

В Гонконге было выявлено два случая заражения штаммом "омикрон". Один был завозным, другой произошел в карантинном отеле при аэропорте, где вирус передался от инфицированного пассажира из ЮАР постояльцу номера напротив, прибывшему из Канады. Оба были вакцинированы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 28.11.2021
Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование
0
19
10:00 28.11.2021
Из-за омикрон-штамма Иран приостанавливает авиасообщение с семью странами Африки
0
44
09:40 28.11.2021
В Киргизии за последние два дня возросло число попыток подкупа избирателей - секретарь СБ
0
54
09:30 28.11.2021
Случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии
0
48
21:00 27.11.2021
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева переводят в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
0
700
20:30 27.11.2021
Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, стремясь экстренно выехать из страны
0
907
20:00 27.11.2021
Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»
0
884
19:30 27.11.2021
Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете въезда россиян на Украину
0
1005
19:00 27.11.2021
РПЦ против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей - митрополит Иларион
0
775
18:30 27.11.2021
Разработчик AstraZeneca не думает, что штамм "омикрон" приведет к новой волне пандемии
0
1041

Возврат к списку