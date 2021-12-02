Лавров: НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности

19:40 Источник: Интерфакс

НАТО отказывается от российских предложений по снижению напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации на наших границах, НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг. Он подчеркнул, что Россия предложила НАТО конкретные меры по этим вопросам.

"Военные потенциалы в восточной Европе, в том числе вблизи российских границ, активно наращиваются, одновременно мы слышим сотрясающие воздух заявления в наш адрес, и все это неизбежно сказывается на деятельности ОБСЕ", - добавил министр.