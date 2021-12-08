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НОВОСТИ

Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

12:32 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Трансляция ведется в среду на сайте Бундестага.

Шольц получил 395 голосов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю - согласно конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.

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