Ольга Голодец выступила на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи

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С 8 по 10 декабря в Сочи проходит Конгресс молодых ученых. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, выступая на пленарном заседании Конгресса, отметила ключевую роль молодых ученых в развитии науки. По ее словам именно молодым ученым предстоит формировать и реализовывать передовые технологии, развивать программы и направления, ускоряющие процессы внедрения научных разработок.

«Год науки и технологий совершает самый важный прорыв — повышает престиж науки. Он показывает широкой общественности, что мы имеем, привлекает молодёжь к научным разработкам и формирует ресурсы именно на тех направлениях, которые являются приоритетными. Сегодня любая корпорация, которая основывается на технологических решениях, конечно же, поддерживает научный прогресс. Это имеет огромное значение, так как даёт возможность использовать новые технологии в процессах и продуктах уже в ближайшее время.

В Сбере есть ряд подразделений, которые развивают искусственный интеллект, научно-исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные проекты. Искусственный интеллект встроен в абсолютное большинство финансовых и нефинансовых процессов и позволяет кардинально ускорить получение услуг для наших клиентов», — сообщила Ольга Голодец.

В рамках Года науки и технологий Сбер провёл международный конкурс по ИИ для детей, мероприятия по ИИ и анализу данных — AI Journey и AI Journey Junior, и другие проекты. Также Сбером учреждена собственная научная премия в трёх номинациях: «Наука о жизнь», «Цифровая вселенная» и «Физические науки».

Год науки и технологий, частью которого является Конгресс молодых учёных, направлен на вовлечение молодого поколения в научные проекты и процессы. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, и молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.