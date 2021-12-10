0
0
116
НОВОСТИ

Ольга Голодец выступила на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи

17:38 10.12.2021

С 8 по 10 декабря в Сочи проходит Конгресс молодых ученых. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, выступая на пленарном заседании Конгресса, отметила ключевую роль молодых ученых в развитии науки. По ее словам именно молодым ученым предстоит формировать и реализовывать передовые технологии, развивать программы и направления, ускоряющие процессы внедрения научных разработок.

«Год науки и технологий совершает самый важный прорыв — повышает престиж науки. Он показывает широкой общественности, что мы имеем, привлекает молодёжь к научным разработкам и формирует ресурсы именно на тех направлениях, которые являются приоритетными. Сегодня любая корпорация, которая основывается на технологических решениях, конечно же, поддерживает научный прогресс. Это имеет огромное значение, так как даёт возможность использовать новые технологии в процессах и продуктах уже в ближайшее время.

В Сбере есть ряд подразделений, которые развивают искусственный интеллект, научно-исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные проекты. Искусственный интеллект встроен в абсолютное большинство финансовых и нефинансовых процессов и позволяет кардинально ускорить получение услуг для наших клиентов», — сообщила Ольга Голодец.

В рамках Года науки и технологий Сбер провёл международный конкурс по ИИ для детей, мероприятия по ИИ и анализу данных — AI Journey и AI Journey Junior, и другие проекты. Также Сбером учреждена собственная научная премия в трёх номинациях: «Наука о жизнь», «Цифровая вселенная» и «Физические науки».

Год науки и технологий, частью которого является Конгресс молодых учёных, направлен на вовлечение молодого поколения в научные проекты и процессы. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, и молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:27 10.12.2021
Термин "QR-код" термин для многих остается "малопонятным и даже отпугивающим" - ОП РФ
0
81
17:40 10.12.2021
В Японии отменят льготы для частных компаний, не повышающих жалование служащим
0
152
17:12 10.12.2021
РФ зеркально ответила США на "завуалированную высылку" российских дипломатов - Рябков
0
216
17:00 10.12.2021
Нобелевская премия мира вручена журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе
0
244
16:32 10.12.2021
Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа
0
226
16:12 10.12.2021
Ситуация с ковидом ухудшилась в трех российских регионах
0
219
16:00 10.12.2021
Полиция ФРГ предотвратила теракт в Гамбурге - Bild
0
266
15:32 10.12.2021
Франция рассекретит архивы по войне в Алжире на 15 лет раньше, чем планировалось
0
252
15:30 10.12.2021
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
0
256
15:12 10.12.2021
Львовский облсовет обратился к Раде с требованием переименовать Россию в "Московию"
0
257

Возврат к списку