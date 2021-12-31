Дмитрий Муратов: я никогда не уеду из России. Никуда. И гражданство не сменю
10:23 31.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не обладаю недвижимостью за границей, не имею там банковских счетов. Вообще никаких. И гражданство у меня только российское. Видов на жительство где-либо тоже нет. Даже в газете я не наделен правом финансовой подписи — по моей же просьбе», — отметил он в интервью ТАСС.
Муратов сказал, что не собирается уезжать из России. «И хотя об этом не спросили, скажу: я никогда не уеду из России. Никуда. И гражданство не сменю. От нашей с вами родины уехать можно только в отпуск. Чтобы отдохнуть. А потом опять сюда. И все по новой», — отметил он.
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