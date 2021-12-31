Дмитрий Муратов: я никогда не уеду из России. Никуда. И гражданство не сменю

10:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Нобелевской премии мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что не владеет недвижимостью за границей и не собирается уезжать из России.

«Я не обладаю недвижимостью за границей, не имею там банковских счетов. Вообще никаких. И гражданство у меня только российское. Видов на жительство где-либо тоже нет. Даже в газете я не наделен правом финансовой подписи — по моей же просьбе», — отметил он в интервью ТАСС.

Муратов сказал, что не собирается уезжать из России. «И хотя об этом не спросили, скажу: я никогда не уеду из России. Никуда. И гражданство не сменю. От нашей с вами родины уехать можно только в отпуск. Чтобы отдохнуть. А потом опять сюда. И все по новой», — отметил он.