На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) совершает панихиду на месте стихийного мемориала у «Крокус сити холла» на сороковой день трагедии, передает корреспондент ТАСС.



Панихида совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На поминальную службу пришли священнослужители и другие представители Русской православной церкви, волонтеры, родственники погибших в результате теракта и другие люди, решившие принять участие в общей молитве. К стихийному мемориалу продолжают приносить игрушки и цветы.



Перед панихидой в расположенном рядом Никольском соборе была отслужена литургия.



