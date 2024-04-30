На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду
13:10 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Панихида совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На поминальную службу пришли священнослужители и другие представители Русской православной церкви, волонтеры, родственники погибших в результате теракта и другие люди, решившие принять участие в общей молитве. К стихийному мемориалу продолжают приносить игрушки и цветы.
Перед панихидой в расположенном рядом Никольском соборе была отслужена литургия.
НОВОСТИ
- 13:30 30.04.2024
- Украинские власти хотят взять под контроль Telegram
- 13:20 30.04.2024
- Из-за укуса клеща к медикам обратились более 24,6 тысячи россиян - Роспотребнадзор
- 12:20 30.04.2024
- Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал
- 12:10 30.04.2024
- За полгода гражданами РФ из-за преступлений перестали быть около 400 бывших иностранцев
- 11:20 30.04.2024
- Танки для ВСУ непригодны и поставки Leopard носят медийный характер - эксперт
- 09:40 30.04.2024
- На фоне пропалестинских акций Байден может потерять поддержку молодых избирателей
- 09:35 30.04.2024
- На выставке в Токио показали особенности жизни в «городе будущего»
- 09:30 30.04.2024
- Ночью ВСУ нанести удар ракетами ATACMS по Крыму - Рогов
- 20:40 29.04.2024
- Мэр Тбилиси рассказал, откуда берутся деньги на митинги
- 20:15 29.04.2024
- Полиция отпустила Депардье после допроса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать