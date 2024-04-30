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На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду

13:10 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) совершает панихиду на месте стихийного мемориала у «Крокус сити холла» на сороковой день трагедии, передает корреспондент ТАСС.

Панихида совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На поминальную службу пришли священнослужители и другие представители Русской православной церкви, волонтеры, родственники погибших в результате теракта и другие люди, решившие принять участие в общей молитве. К стихийному мемориалу продолжают приносить игрушки и цветы.

Перед панихидой в расположенном рядом Никольском соборе была отслужена литургия.

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