Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын американского лидера Хантер Байден пригрозил телеканалу Fox News судебным иском за клевету, использование его образа и публикацию полученных незаконным путем фотографий. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Axios, в распоряжении которого имеется соответствующее письмо.



В отправленном телеканалу документе юридическая команда Хантера Байдена отмечает, что ожидает «неминуемого судебного процесса» против Fox News, и потребовала от его популярных ведущих, включая Шона Хэннити, Джесси Уотерса и Марию Бартиромо, «сохранять документацию», которая может потребоваться во время разбирательства. Адвокаты также потребовали от Fox News снять с эфира специальный выпуск «Суд над Хантером Байденом» — шестисерийный юмористический инсценировочный судебный процесс, посвященный его зарубежным деловым операциям. «Регулярно пороча и унижая г-на Байдена, Fox одновременно стремится извлечь выгоду из незаконного использования его образа, имени и репутации в коммерческих целях и предосудительного распространения непристойных фотографий с изображением г-на Байдена», — отмечается в письме.





