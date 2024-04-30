Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал
12:20 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В отправленном телеканалу документе юридическая команда Хантера Байдена отмечает, что ожидает «неминуемого судебного процесса» против Fox News, и потребовала от его популярных ведущих, включая Шона Хэннити, Джесси Уотерса и Марию Бартиромо, «сохранять документацию», которая может потребоваться во время разбирательства. Адвокаты также потребовали от Fox News снять с эфира специальный выпуск «Суд над Хантером Байденом» — шестисерийный юмористический инсценировочный судебный процесс, посвященный его зарубежным деловым операциям. «Регулярно пороча и унижая г-на Байдена, Fox одновременно стремится извлечь выгоду из незаконного использования его образа, имени и репутации в коммерческих целях и предосудительного распространения непристойных фотографий с изображением г-на Байдена», — отмечается в письме.
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