Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
17:12 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский отказывался от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда Россия была готова их вести. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Между [сторонами] сохраняется огромная ненависть. <…> Зеленский отказывался от переговоров», — сказал он, отметив, что «теперь Зеленский хочет переговоров», однако участие в них России «под вопросом».
НОВОСТИ
- 18:11 12.09.2025
- Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
- 17:40 12.09.2025
- Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
- 17:00 12.09.2025
- Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на горе Эльбрус
- 16:32 12.09.2025
- Политическое насилие в США достигло рекордного уровня — Bloomberg
- 16:12 12.09.2025
- Инфляционные ожидания в РФ остаются высокими — Набиуллина
- 16:00 12.09.2025
- Сенаторы США предлагают внести Россию и Белоруссию в список стран — спонсоров терроризма
- 15:50 12.09.2025
- СберИнвестиции запустили Центр обучения для инвесторов
- 15:32 12.09.2025
- Нидерланды не будут участвовать в «Евровидении-2026», если в нем примет участие Израиль
- 15:12 12.09.2025
- ЕС может отказаться от газа из РФ в течение 6-12 месяцев — глава Минэнерго США
- 15:02 12.09.2025
- Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать