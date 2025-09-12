Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отказывался от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда Россия была готова их вести. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Между [сторонами] сохраняется огромная ненависть. <…> Зеленский отказывался от переговоров», — сказал он, отметив, что «теперь Зеленский хочет переговоров», однако участие в них России «под вопросом».