Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп

17:12 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отказывался от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда Россия была готова их вести. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Между [сторонами] сохраняется огромная ненависть. <…> Зеленский отказывался от переговоров», — сказал он, отметив, что «теперь Зеленский хочет переговоров», однако участие в них России «под вопросом».

