Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске
16:17 13.01.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Первый камень в основание госпиталя заложили в июне 2021 года, и с этого момента строительство не останавливалось ни на минуту. Около 100 рабочих и 20 единиц техники трудились здесь даже в новогодние праздники.
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Иллюстрация пресс-службы губернатора Московской области
Современный госпиталь оборудуют по последнему слову техники, он будет ежегодно принимать более 15 тыс. детей. Медучреждение рассчитано на 420 мест и 300 посещений в смену. Для экстренных случаев, когда дорога каждая минута, на крыше больницы построят вертолетную площадку. По проекту срок завершения работ – в конце 2024 года, но строители рассчитывают сделать это раньше.
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