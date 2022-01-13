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НОВОСТИ

Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске

16:17 13.01.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске. Этот проект, поддержанный президентом Владимиром Путиным, станет центром сохранения здоровья юных жителей Подмосковья и всей страны. Детей здесь будут лечить самые талантливые и прогрессивные врачи.

Первый камень в основание госпиталя заложили в июне 2021 года, и с этого момента строительство не останавливалось ни на минуту. Около 100 рабочих и 20 единиц техники трудились здесь даже в новогодние праздники.

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Иллюстрация пресс-службы губернатора Московской области
«За это время здесь была проведена большая работа по котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский госпиталь очень большой, в нем будет 28 направлений лечения. Он строится по Президентскому проекту, и наша задача – в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь, ничего нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступают, работают опытные строители», – сказал губернатор.

Современный госпиталь оборудуют по последнему слову техники, он будет ежегодно принимать более 15 тыс. детей. Медучреждение рассчитано на 420 мест и 300 посещений в смену. Для экстренных случаев, когда дорога каждая минута, на крыше больницы построят вертолетную площадку. По проекту срок завершения работ – в конце 2024 года, но строители рассчитывают сделать это раньше.

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