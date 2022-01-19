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НОВОСТИ

Неизвестные "заминировали" образовательные учреждения большинства регионов России

13:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения об угрозах взрывов получили школы, детские сады и колледжи в большинстве регионов России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В среду сообщения о "минировании" поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России. Их проверяют специалисты", - сказал собеседник агентства

Большинство "заминированных" образовательных учреждений находятся в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт- Петербурга. Из многих из них были эвакуированы люди на время проверки. Также сообщения с угрозами взрыва получил Керченский политехнический колледж, где в 2018 году студент открыл стрельбу по учащимся.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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