Муфтий Гайнутдин считает символичным намаз иранского президента в Кремле
12:55 20.01.2022 Источник: НГ-Online
Президент Исламской Республики Иран аятолла Сейед Эбрахим Раиси встретился в четверг с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтием Равилем Гайнутдином, сообщает официальный сайт иранского президента. Духовный лидер мусульман России назвал "символичным и значимым" то, что Раиси совершил вечернюю молитву Магриб прямо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Раиси сообщил, что эта его поездка в Россию станет поворотным моментом в отношениях двух стран. Иранский лидер одобрил мирное сосуществование представителей авраамических религий в РФ. При этом он осудил атеизм и религиозный экстремизм. По его мнению, Иран и Россия вместе действовали в Сирии не против иноверцев, а против агентов Запада и "сионистского режима". Раиси намерен посетить московскую Соборную мечеть.
Андрей Мельников
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