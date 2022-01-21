В мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка - Байден

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократические и авторитарные режимы в современном мире находятся в состоянии гонки друг с другом. Такое мнение выразил в четверг президент США Джо Байден, выступая на онлайн- мероприятии Национального комитета Демократической партии.

"Вы знаете, между демократиями и автократиями идет настоящая гонка. Президент России [Владимир Путин], [председатель] КНР [Си Цзиньпин и лидеры] других стран <...> действительно верят, что демократии не так уж соответствуют XXI веку, потому что все меняется так быстро, <...> [что] вы не можете выработать консенсус из-за нехватки времени, а автократии могут просто сделать это", - утверждал он.

"Мы продемонстрируем, что демократия - это единственный путь. <...> Я говорю каждому мировому лидеру, что ставка против американского народа никогда не была хорошей", - добавил президент США.