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Президент Армении подал в отставку из-за нехватки полномочий

09:32 24.01.2022 Источник: Известия

Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил, что подал в отставку после четырехлетнего пребывания на посту. «Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики», — отмечается в заявлении на сайте его администрации.

Причиной своего решения Саркисян назвал недостаточное число «необходимых инструментов» для влияния на коренные процессы внутренней и внешней политики.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине», — подчеркнул он.

Также Саркисян выразил надежду на конституционные изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной, согласованной атмосфере. 

Он занимал пост главы государства с 9 апреля 2018 года.  Известия

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