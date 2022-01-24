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НОВОСТИ

В Турции спрогнозировали пик инфляции на уровне 40% - Bloomberg

11:32 24.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Министр финансов Турции Нуреддин Небати на закрытой встрече с экономистами заявил, что в ближайшие месяца уровень инфляции в стране достигнет пика в 40% ближайшие месяцы и не превысит 50% до конца текущего года.

Уровень инфляции в Турции в декабре достиг 36%. Это максимальный показатель с начала 19-летнего правления президента Эрдогана. Согласно январскому опросу участников рынка, проведенному центральным банком, инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев подскочили до 25,37% с 21,39%.  Эхо Москвы

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