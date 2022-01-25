Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления
16:12 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), которым вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, устанавливаются полномочия муниципалитетов, а также усиливается ответственность глав муниципальных образований.
Законопроектом предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления с целью избежать несогласованность в работе муниципалитетов и региональных властей. Вводится одноуровневая система муниципальной власти - местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.
Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования - муниципальные выборы. Глава муниципального образования избирается на выборах либо представительным органом этого образования как из состава депутатов, так и из числа кандидатов, предложенных главой региона. При этом руководитель субъекта РФ сможет отправить главу муниципального образования в отставку за систематическое недостижение показателей эффективности.
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