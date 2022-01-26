В России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 74 692, до 11 315 801. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 197, до 10 099 937. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 657, до 328 105. Днем ранее был выявлен 681 летальный случай.