Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки - иранское ТВ
13:05 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты Саудовской Аравии нанесли около 50 авиаударов по территории Йемена за последние сутки. Об этом сообщает в среду иранский телеканал "Пресс ТВ".
Отмечается, что удары были нанесены по объектам в йеменских провинциях Таиз, Сана, Мариб, Шабва и Эль-Джауф. О жертвах в результате военных действий не сообщается.
В последние недели ВВС коалиции активизировали атаки по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в контролируемой мятежниками Сане. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как сторонники "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби, в результате которой погибли четыре человека и не менее пяти получили ранения.
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