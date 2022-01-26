РФ не даст Западу "замотать" предложения по гарантиям безопасности - Лавров
13:32 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США заверили РФ, что передадут свои ответы по гарантиям безопасности на текущей неделе, Москва не даст Западу замотать эту инициативу в бесконечных дискуссиях. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту [РФ Владимиру Путину] о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим", - отметит министр.
Он указал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече в Женеве 21 января заверил российскую сторону, что Вашингтон передаст Москве "уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснениями позиции США" по конкретным требованиям РФ.
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