Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники

14:53

В связи с ростом заболеваемости горожан COVID-19, в Москве пытаются облегчить работу медикам и сэкономить время пациентам. Теперь больные с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и открыть больничный лист дистанционно. Москвичи, согласно указу мэра Сергея Собянина, могут воспользоваться одним из трех вариантов:

1. Прийти к дежурному врачу в любую поликлинику без записи и звонка или записаться на определенное время приема в свою поликлинику посредством сайта, мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» или портала mos.ru.

2. С 28 января - получить медицинскую аудиоконсультацию и дистанционно открыть больничный. Заявку на консультацию можно отправить с помощью электронной формы на портале mos.ru. С пациентом свяжется врач, который проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыт больничный лист также будет дистанционно после уточнения самочувствия пациента в ходе повторной аудиоконсультации. В результате посещать поликлинику не нужно, а лист появится в электронной медкарте пациента и автоматически переправлен работодателю.

3. Пациенты с симптомами ОРВИ, которым нужно очная консультация и осмотр врача, но они не способны прийти в поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, могут вызвать врача на дом по телефону 122.